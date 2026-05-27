Rally Storico del Medio Adriatico missione compiuta per Federico Tremonti
Federico Tremonti ha partecipato al Rally Storico del Medio Adriatico, ottenendo un risultato positivo. Durante l’evento, ha affrontato per la prima volta i piloti più esperti del Campionato Italiano Rally Terra Storico. La sua performance si è svolta su strade di campagna e tracciati sterrati, con vetture d’epoca. La gara si è conclusa senza incidenti e con un tempo complessivo che gli ha permesso di salire sul podio.
Missione compiuta per Federico Tremonti che, al netto del risultato positivo conquistato al recente Rally Storico del Medio Adriatico, si è trovato a confrontarsi, per la prima volta, con i big del Campionato Italiano Rally Terra Storico.Il portacolori di Club 91 Squadra Corse, unica punta del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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