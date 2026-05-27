Rally Storico del Medio Adriatico missione compiuta per Federico Tremonti

Notizia in breve

Federico Tremonti ha partecipato al Rally Storico del Medio Adriatico, ottenendo un risultato positivo. Durante l’evento, ha affrontato per la prima volta i piloti più esperti del Campionato Italiano Rally Terra Storico. La sua performance si è svolta su strade di campagna e tracciati sterrati, con vetture d’epoca. La gara si è conclusa senza incidenti e con un tempo complessivo che gli ha permesso di salire sul podio.