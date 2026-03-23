SANGIOVANNESE 2 SIGNA 0 SANGIOVANNESE: Barberini, Nocentini, Gozzini (22’ st Agrello), Noferi, Ferrante, Manes, Lombardi (22’ st Stopponi), Gori, Fiaschi (31’ st Ceccherini), Castrovilli (43’ st Bruni) Calosi. All. Calderini. SIGNA: Crisanto, Nencini (31’ st N. Rossi) De Ferdinando, Baggiani, Nocentini, Wolf, Lombardi (12’ Flachi), Manetti, Giuliani, Coppola (12’ Lor. Lombardi), Costa (22’ st Tesi). All. Gambadori. Arbitro: Duccio Magherini di Prato. Note: 7’ pt Noferi, 3’ st Ferrante. Note: spettatori 300 circa. SAN GIOVANNI – Con il lutto al cuore per la scomparsa del collega Giorgio Grassi, storico cronista per decenni del Marzocco avvenuta ieri mattina all’età di 93 anni, la Sangiovannese vince e convince contro il Signa centrando matematicamente la permanenza in categoria con tre giornate di anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il ricordo dello storico cronista Giorgio Grassi che ha seguito per decenni gli azzurri. Sangiovannese, missione compiuta. Noferi e Ferrante chiudono i giochi

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