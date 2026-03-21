Il centro sportivo Chiolo-Pioltelli di via Rosmini è stato rinnovato dopo mesi di lavori svolti con un investimento di 2,8 milioni di euro provenienti dal Pnrr. L’intervento ha portato a una riqualificazione completa dell’impianto, che ora si presenta come uno dei poli sportivi più versatili della città. La riqualificazione si è conclusa con successo e il centro è ora operativo.

Dopo mesi di lavori e un investimento da 2,8 milioni di euro finanziati dal Pnrr, il centro sportivo Chiolo-Pioltelli di via Rosmini è un impianto completamente rinnovato, pronto a diventare uno dei poli sportivi più versatili della città. Le ultime opere si sono concluse nei giorni scorsi, chiudendo un percorso iniziato col nuovo campo da rugby, ultimato nel settembre 2024 e omologato per la Serie C, e proseguito con la realizzazione della pista di atletica da 400 metri. L’ingresso è stato rifatto integralmente: via il vecchio ponticello, sostituito da un accesso più ampio e sicuro, con parapetti nuovi e percorsi ripensati per garantire piena accessibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restyling del centro sportivo. Chiolo-Pioltelli, missione compiuta

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