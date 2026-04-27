La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione | tutte le info

La Funicolare di Montesanto sarà chiusa al pubblico a partire dal 15 maggio 2026 per lavori di revisione generale ventennale. La chiusura è stata comunicata dall’azienda di trasporto pubblico locale, in conformità alle disposizioni di ANSFISA e alle pianificazioni di manutenzione degli impianti a fune. La revisione generale è programmata per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. La riapertura è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni temporali precise.

ANM informa che, in ottemperanza alle disposizioni di ANSFISA e secondo il programma di manutenzione previsto per gli impianti a fune, la Funicolare di Montesanto resterà chiusa al pubblico a partire dal 15 maggio 2026 “per consentire l’avvio dei lavori di revisione generale ventennale”.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: “Lavori entro l’estate” Funicolare di Montesanto, chiusura in arrivo: lavori di manutenzione ventennale entro l’estateL'assessore Cosenza annuncia lo stop alla Funicolare di Montesanto per un intervento da 18,8 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli: due funicolari e la linea L6 anticipano la chiusura; Famiglie, giovani, anziani: il sostegno a tutto campo di Fondazione Grimaldi; Nasce il Comitato pro Comune del Vomero; Napoli-Cremonese, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico. La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione; tutte le infoANM informa che, in ottemperanza alle disposizioni di ANSFISA e secondo il programma di manutenzione previsto per gli impianti a fune, la Funicolare di Montesanto resterà chiusa al pubblico a partire ... napolitoday.it Funicolare Montesanto chiusa in anticipo due giorni con la città piena di turisti: manca il personaleLa Funicolare di Montesanto per due giorni, nel weekend del 29 e 30 novembre, ha chiuso in anticipo alle 14, lasciando a piedi migliaia di turisti e cittadini. Il motivo è che mancavano i caposervizio ... fanpage.it Napoli - Funicolare di Montesanto. La cartolina ritrae la funicolare di Montesanto a Napoli ed è un documento storico pubblicato dall'editore Ernesto Ragozino, che operava all'interno della Galleria Umberto I, come confermato dalla dicitura stampata sul margi - facebook.com facebook