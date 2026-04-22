Carri buffi e sfide in discesa | il Soap Box Rally fa 50 - Ecco le novità e le info sulla viabilità

Domenica prossima si svolgerà a Bergamo il Soap Box Rally, evento giunto alla sua 50ª edizione. La manifestazione si terrà dalle Mura e prevede una gara a cronometro e una a ostacoli, attirando decine di migliaia di spettatori. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione della viabilità, con indicazioni e variazioni previste per agevolare il flusso di traffico durante la giornata.

L’EVENTO. Dalle Mura di Bergamo una domenica di spettacolo con gara a cronometro e a ostacoli. Attese decine di migliaia di spettatori. Sabato 25 aprile punzonatura a Nxt, in piazzale Alpini a partire dalle 14. E domenica pomeriggio dalle 15, lungo le Mura, da Colle Aperto a Sant’Agostino, tutti giù spericolatamente in discesa. Si rinnoverà, così, la magia festosa e colorata del Soap Box Rally, la gara delle macchinine artigianali a spinta (con telaio e ruote in legno), disegnate con le fogge più buffe e fantasiose, che quest’anno giunge all’edizione numero 50: la tradizione, nata in città nel lontano ’55, richiamerà ancora una volta, si prevede, decine di migliaia di spettatori (il tempo sarà bello) e vedrà ai nastri di partenza i 50 team iscritti, non solo bergamaschi, ma anche da Emilia e Trentino.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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