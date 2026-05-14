Roma, 14 mag. (Adnkronos salute) - Le cefalee non sono un semplice dolore passeggero, ma patologie neurologiche complesse che possono compromettere profondamente qualità della vita, relazioni sociali e attività lavorativa. In occasione della Giornata del mal di testa, che si celebra il 16 maggio, la Società italiana per lo studio delle cefalee (Sisc) e la Società italiana di neurologia (Sin) lanciano la campagna 'Su la testa': un invito rivolto a pazienti, medici e istituzioni a guardare oltre il sintomo e affrontare le cefalee come una priorità di salute pubblica. Le cefalee - spiegano gli esperti in una nota - comprendono diverse forme cliniche, dall'emicrania alla cefalea tensiva, fino alle forme più rare e severe come la cefalea a grappolo e le nevralgie cranio-facciali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neurologi Sisc e Sin: "Le cefalee non sono un disturbo banale", campagna Su la testa

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