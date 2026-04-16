Disabilità | 1.300 segnalazioni molte legate all’inclusione scolastica Locatelli | Scuola gita sport sono un diritto
Nel corso della presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale dell’Autorità Garante, sono stati comunicati circa 1.300 casi segnalati riguardanti disabilità, molti dei quali collegati all’inclusione nelle scuole. Il rappresentante dell’Autorità ha ribadito che attività come gite e sport rappresentano diritti fondamentali per le persone con disabilità. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui singoli episodi o sulle azioni intraprese.
A margine della presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il ministro Alessandra Locatelli ha commentato i dati emersi dal primo anno di attività, soffermandosi in particolare sul numero e sulla natura delle segnalazioni raccolte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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