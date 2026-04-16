Disabilità | 1.300 segnalazioni molte legate all’inclusione scolastica Locatelli | Scuola gita sport sono un diritto

Nel corso della presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale dell’Autorità Garante, sono stati comunicati circa 1.300 casi segnalati riguardanti disabilità, molti dei quali collegati all’inclusione nelle scuole. Il rappresentante dell’Autorità ha ribadito che attività come gite e sport rappresentano diritti fondamentali per le persone con disabilità. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui singoli episodi o sulle azioni intraprese.