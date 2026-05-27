Il ministro della Difesa israeliano ha comunicato che il capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso in un attacco dell’IDF sulla città di Gaza. L’operazione si è svolta ieri sera.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, è stato ucciso in un attacco lanciato ieri sera dall’IDF sulla città di Gaza.??????????????????? 4?????????????????????????????????????????????????????????????.?????"??????,????????"?????"???????????????.??????????????????????????????-7???????????????:??????????????????.?????????????????????????????????. pic.twitter.comb5ryB4tHz7 —??????”? Israel Katz (@Israelkatz) May 27, 2026 «Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno», ha scritto Katz, congratulandosi anche a nome del premier Benjamin Netanyahu con l’IDF e lo Shin Bet «per la brillante operazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Raid di Israele su Gaza: ucciso Mohammed Odeh, capo militare di Hamas

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Israel Confirms Strike Killing Hamas Military Chief | NewsX World

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