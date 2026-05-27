Raid a sorpresa nel sud dell’Iran gli Usa infrangono il cessate il fuoco | Khamenei minaccia ritorsioni
Gli Stati Uniti hanno condotto un raid nel sud dell’Iran, violando il cessate il fuoco in atto. L’azione ha avuto luogo senza preavviso e ha coinvolto presumibilmente obiettivi militari. La risposta di un rappresentante iraniano è stata di minacce di ritorsioni. Le trattative diplomatiche in corso tra le parti non sono state interrotte ufficialmente, ma l’episodio ha aumentato le tensioni nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle eventuali vittime.
Da giorni proseguono serrate le trattative per porre fine alla guerra in Iran. Il Presidente nordamericano Donald Trump ha annunciato un accordo ormai imminente, ma la tensione sale alle stesse dopo l’attacco Usa a sorpresa nel sud del Paese. Le truppe nordamericane parlano di un raid di “autodifesa”, mentre Khamenei denuncia una “flagrante violazione” del cessate il fuoco che non resterà “senza risposta”. Il raid di “autodifesa” degli Usa Da giorni, ormai, proseguono serrate le trattative tra Usa e Iran per giungere a un accordo che ponga fine alla guerra in Medio Oriente. Un’inattesa azione militare statunitense rischia tuttavia di cancellare i progressi raggiunti e riaccendere l’ostilità tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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