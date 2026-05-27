Raid a sorpresa nel sud dell’Iran gli Usa infrangono il cessate il fuoco | Khamenei minaccia ritorsioni

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto un raid nel sud dell’Iran, violando il cessate il fuoco in atto. L’azione ha avuto luogo senza preavviso e ha coinvolto presumibilmente obiettivi militari. La risposta di un rappresentante iraniano è stata di minacce di ritorsioni. Le trattative diplomatiche in corso tra le parti non sono state interrotte ufficialmente, ma l’episodio ha aumentato le tensioni nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle eventuali vittime.