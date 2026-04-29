Il Teatro delle Vittorie è in vendita e questa notizia ha attirato l’attenzione di diversi protagonisti del settore culturale. Dopo l’appello di un noto presentatore televisivo, il ministro della Cultura ha inviato un messaggio vocale e successivamente ha chiamato la presidente della Vigilanza. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un intervento dello Stato nell’acquisto dell’immobile, mentre il ministro ha ribadito che saranno valutate le risorse disponibili.

Roma, 29 aprile 2026 – Poche ore dopo aver risposto con un messaggio vocale all’appello di Fiorello per il Teatro delle Vittorie, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha contattato telefonicamente la presidente della Vigilanza Barbara Floridia. Secondo quanto si apprende, nel colloquio il ministro ha condiviso l'importanza e la necessità di preservare la dimensione pubblica di pezzi importanti del patrimonio immobiliare della Rai a rischio di dismissione, tra cui appunto il Teatro delle Vittorie. Giuli telefona alla presidente della Vigilanza Rai. Giuli – si apprende ancora – ha rassicurato Floridia sul fatto che il suo ministero si è attivato fin da subito in tal senso, avviando con immediatezza le attività necessarie al perseguimento di questo comune obiettivo e impegnandosi a informarla.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teatro delle Vittorie in vendita, Giuli chiama la Rai dopo l’appello di Fiorello: “Lo compri lo Stato”. Il ministro: “Conteremo i piccioli”

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