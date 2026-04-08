Calciomercato Kim al Milan? Il commento del diretto interessato | Ecco cosa posso dire

Il calciomercato estivo ha visto circolare voci su un possibile trasferimento di Kim Min-Jae al Milan. Il difensore sudcoreano, nato nel 1996, attualmente gioca nel Bayern Monaco e ha vinto lo scudetto con il Napoli. In merito alle indiscrezioni, Kim ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza confermare né smentire ufficialmente il trasferimento. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

Si è parlato spesso, negli ultimi mesi, di un possibile ritorno di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, nel campionato italiano. Il Napoli lo acquistò, nel luglio 2022, dai turchi del Fenerbahçe per 19 milioni di euro e il centrale sudcoreano si rivelò uno dei fattori per la conquista dello Scudetto sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Nel luglio 2023, appena un anno più tardi dal suo arrivo in Campania, il Bayern Monaco esercitò la clausola risolutoria di 50 milioni di euro, portando il classe 1996 in Baviera. Kim, però, non ha sempre brillato nel corso della sua esperienza tedesca e spesso e volentieri è finito in panchina.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Kim al Milan? Il commento del diretto interessato: “Ecco cosa posso dire” Mercato Milan, Tare: “Kean? Ecco cosa posso dire adesso”Da una decina di minuti è cominciato l'atteso Lazio-Milan, big match della 29^ giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico' di Roma. Calciomercato, Schira: “Goretzka? Il Milan è interessato, piace ad Allegri. Ecco quanto chiede”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Temi più discussi: Accostato al Napoli, il papà di Alajbegovic svela: In Italia molti club interessati a lui; Calciomercato Milan nuova concorrente per Goretzka | offerta ricchissima sul tavolo Tutti i dettagli; Malfitano: Conte difronte ad un progetto serio sceglierebbe l'Italia. Crisi Inter? Pensiamo al Napoli...; Calciomercato Milan nuova minaccia per Goretzka | Fenerbahce forte sul centrocampista I dettagli. Kim: Ritorno in Serie A? Sono concentrato sul Mondiale adessoIntervistato dai colleghi di Internews.it, Kim Min Jae, difensore centrale classe 1996 della nazionale sudcoreana e del Bayern Monaco, dribbla le voci che lo vorrebbero ... tuttojuve.com Serie A, le designazioni arbitrali della 32ª giornataRimani informato sulle ultime notizie e sulle storie di Milan. Leggi i report delle partite, le ultime notizie sui club e le voci di mercato. calciomercato.com #Altafini a @tuttosport: “ @acmilan, scambia @RafaeLeao7 con uno forte e più utile. Il 9 Punterei su #Kean” - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com Calciomercato Juve, Zirkzee defilato e Osimhen blindato: la corsa al bomber nasconde già un verdetto - facebook.com facebook