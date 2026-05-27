Ragazzo di 22 anni accoltellato nella stazione di Milano Certosa | è in pericolo di vita

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato ieri sera sulla banchina del binario 6 della stazione di Certosa, in via Antonio Mambretti, periferia nord di Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 22 e il giovane si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull'identità dell'aggressore.

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L'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti, periferia nord di Milano. Il 22enne accoltellato è stato portato al Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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