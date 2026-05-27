Ragazzo di 22 anni accoltellato nella stazione di Milano Certosa | è in pericolo di vita

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato ieri sera sulla banchina del binario 6 della stazione di Certosa, in via Antonio Mambretti, periferia nord di Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 22 e il giovane si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull'identità dell'aggressore.