Ragazzo di 22 anni accoltellato nella stazione di Milano Certosa | è in pericolo di vita
Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato ieri sera sulla banchina del binario 6 della stazione di Certosa, in via Antonio Mambretti, periferia nord di Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 22 e il giovane si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull'identità dell'aggressore.
L'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti, periferia nord di Milano. Il 22enne accoltellato è stato portato al Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Luca Botta giudice di gara della #federciclismo nonché crocerossino di #biella e’ un criminale spietato che con un ragazzo di 22 anni morto steso a terra sull’asfalto ha emesso un comunicato con su scritto nulla da segnalare … e certi #magistrati lo hanno cop x.com
Ci sono storie che ti obbligano a fermarti. Non solo per la violenza assurda che raccontano — un ragazzo di 22 anni accoltellato per una sigaretta e 50 euro, con una lesione permanente al midollo … potrebbe essere mio figlio… — ma per quello che accade d facebook
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