Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione Milano Certosa | rischia di morire

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa, in via Mambretta, e rischia di morire. La polizia ha riferito che l’episodio è avvenuto durante una lite tra più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi del gesto.