Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione Milano Certosa | rischia di morire
Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa, in via Mambretta, e rischia di morire. La polizia ha riferito che l’episodio è avvenuto durante una lite tra più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi del gesto.
Milano – Un’altra notte di sangue e violenza a Milano dove un ragazzo è rimasto ferito in modo grave alla stazione di Milano Certosa, in via Mambretta. L'episodio si è verificato poco dopo le 22 di martedì 26 maggio quando sulla banchina del binario 6 dello scalo ferroviario nella periferia nord-ovest della città è scoppiata una violentissima rissa. Una decina le persone coinvolte. Il fendente. Ad avere la peggio un ragazzo italiano di 22 anni rimasto a terra incosciente dopo aver ricevuto una coltellata. Quando il personale della Polfer è giunto sul luogo dello scontro il giovane era già privo di sensi mentre altre persone coinvolte nella rissa stavano scappando via per evitare l’identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ORRORE A MILANO: 14ENNE ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA ALLA TESTA IN STRADA: È GRAVE. AGGRESSORI IN FUGA
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22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimoUn giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa.
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Luca Botta giudice di gara della #federciclismo nonché crocerossino di #biella e’ un criminale spietato che con un ragazzo di 22 anni morto steso a terra sull’asfalto ha emesso un comunicato con su scritto nulla da segnalare … e certi #magistrati lo hanno cop x.com
Ci sono storie che ti obbligano a fermarti. Non solo per la violenza assurda che raccontano — un ragazzo di 22 anni accoltellato per una sigaretta e 50 euro, con una lesione permanente al midollo … potrebbe essere mio figlio… — ma per quello che accade d facebook
Devo lasciare il mio ragazzo di 22 anni perché ignora le mie esigenze sessuali da 22 anni? reddit
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