Un giovane di 24 anni, di origine egiziana e nato a Brescia, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo un episodio avvenuto nella notte del 12 gennaio 2025 davanti a una discoteca in via Vergnano. L’uomo è ritenuto responsabile di aver aggredito con coltellate e aver pestato una persona all’esterno del locale. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore.

Brescia, 27 maggio 2026 – È un 24enne di origine egiziana, nato a Brescia, il presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella notte del 12 gennaio 2025 all’esterno della discoteca ‘No Space’ di via Vergnano a Brescia. L’uomo è stato arrestato ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia. Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. L’aggressione Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, quella notte alcuni giovani, per futili motivi, avevano dapprima aggredito con spintoni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, pestaggio e coltellate fuori dalla discoteca: 24enne arrestato per tentato omicidio

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