Accoltellato e massacrato di botte fuori dalla discoteca | arrestato un 24enne

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato e picchiato un altro fuori dalla discoteca No Space nella notte del 12 gennaio 2025. Secondo le ricostruzioni, avrebbe portato un coltello all’interno del locale e poi usato l’arma durante l’aggressione. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’accaduto.

Sarebbe stato lui a portare il coltello fuori dalla discoteca No Space, poi utilizzato nella barbara aggressione avvenuta nella notte del 12 gennaio 2025. Ora quel 24enne di origine egiziana, nato a Brescia e già noto per precedenti penali, è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Pestato (139 giorni prognosi) fuori dalla disco e buttato nel dirupo: a processo lultimo aggressore

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