Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa | c' è un ferito
Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano, alla stazione Certosa, dopo essere stato ferito con un coltello durante una rissa. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato alcune persone coinvolte nel fatto. La vittima è deceduta sul posto, mentre il ferito è stato portato in ospedale.
Un 22enne è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa avvenuta a Milano, nella zona della stazione Certosa: ferito un altro giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia
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