Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa | c' è un ferito

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano, alla stazione Certosa, dopo essere stato ferito con un coltello durante una rissa. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato alcune persone coinvolte nel fatto. La vittima è deceduta sul posto, mentre il ferito è stato portato in ospedale.