Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa | c' è un ferito

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano, alla stazione Certosa, dopo essere stato ferito con un coltello durante una rissa. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato alcune persone coinvolte nel fatto. La vittima è deceduta sul posto, mentre il ferito è stato portato in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 22enne è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa avvenuta a Milano, nella zona della stazione Certosa: ferito un altro giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

ragazzo 22enne morto a milano dopo essere stato accoltellato alla stazione certosa in una rissa c 232 un ferito
© Virgilio.it - Ragazzo 22enne morto a Milano dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa in una rissa: c'è un ferito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia

Video Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia

Notizie e thread social correlati

Milano, morto 22enne accoltellato in una rissa alla stazione CertosaUna rissa si è verificata nella notte alla stazione di Milano Certosa, coinvolgendo diverse persone.

Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in trenoUn ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ha perso la vita nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22 di ieri sera.

Temi più discussi: Simone Candido, chi era il 22enne morto nella Bmw finita sotto un camion sull'A1; Bmw si infila sotto un tir sull’autostrada A1 nel Lodigiano: morto a 22 anni Simone Candido; Tragico incidente lungo l’A1 nel Lodigiano, l’auto si infila sotto un camion: Simone Candido muore a 22 anni; Milano, rissa sulla banchina della stazione Certosa: accoltellato un 22enne, è gravissimo.

ragazzo 22enne morto aRissa al binario in stazione a Milano, 22enne accoltellato è mortoLa vittima è un ragazzo di origine straniera, accoltellato in seguito a una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone al binario 6 della stazione di Milano Certosa. Indaga la polizia E' morto il ... tg24.sky.it

ragazzo 22enne morto aMaxi rissa alla stazione Milano Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in trenoUn ragazzo di 22 anni, nato in Italia ma di origini sudamericane, è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web