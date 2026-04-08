Un ragazzino di 15 anni è deceduto mentre si allenava a tennis a causa di un arresto cardiaco. I soccorsi intervenuti sul posto sono stati inutili e non hanno potuto salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’evento. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia del giovane.

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, che si trova in provincia di Chieti ma insiste nell'area metropolitana Pescara. Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra. E' stato subito assistito dai presenti, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico, presente nel moderno e attrezzato centro sportivo. Poi l'arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Si allena a tennis, si accascia e muore Il giovane residente a Francavilla al Mare è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, morto ragazzino di 15 anni: inutili i soccorsi

Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava.

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Ha arresto cardiaco durante la Via Crucis, salvato da operatori 118. A Cianciana, medici stavano partecipando alla manifestazione religiosa #ANSA x.com