Cade da oltre tre metri e va in arresto cardiaco recuperato dall' elicottero

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere caduto da un’altezza superiore ai tre metri, probabilmente da un albero. L’incidente è avvenuto circa alle 11, e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, che ha richiesto l’intervento di un elicottero per il recupero. Durante il trasporto, l’uomo ha cessato di respirare e si è verificato un arresto cardiaco, che è stato poi trattato dai soccorritori.

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Un uomo è rimasto ferito in modo grave in seguito a una caduta, pare da un albero, avvenuta intorno alle 11.30 di lunedì 18 maggio 2026 in via Barbagelata a Lorsica.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l'elicottero Drago, e il personale della Croce Rossa di Cicagna.L'uomo è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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