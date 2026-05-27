Ragazzina 12enne pubblica numero su TikTok | 35enne le chiede foto e video intimi Rischia processo

Un uomo di 35 anni è stato denunciato ad Ancona dopo aver chiesto a una ragazzina di 12 anni foto e video intimi su TikTok. La giovane ha condiviso il suo numero di telefono online, e l’uomo ha tentato di contattarla. Le forze dell’ordine stanno valutando le accuse di adescamento di minorenne e pornografia minorile, con il rischio di un procedimento penale.

Un 35enne siciliano rischia il processo ad Ancona per adescamento di minorenne e pornografia minorile. Dopo aver recuperato il numero della ragazzina su TikTok, si era spacciato per un 16enne su Instagram, ottenendo foto intime e, con le minacce, e l'aveva costretta a partecipare ad una videochiamata hot. L’uomo nega tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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