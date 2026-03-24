Pubblica foto e video intimi della ex sui social ma vive all'estero | la Procura di Catania chiede l'archiviazione

La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione di un procedimento contro un uomo indagato per stalking e revenge porn. L'indagato, residente all'estero, avrebbe pubblicato foto e video intimi della ex sui social. La richiesta di archiviazione è stata avanzata perché l'indagato si trova fuori dall'Italia. La decisione dovrà essere confermata dal giudice.

È indagato per i reati di stalking e revenge porn ma il pm ha chiesto l'archiviazione perché all’estero. Per l'avvocato della vittima si tratta di un controsenso: "Se lo stalker si trova all'estero la vittima resta senza tutela?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il vicepremier Tajani: “Seguo l’incendio al Sannazaro di Napoli”. Ma sui social c’è la foto del rogo di un gommista di SecondiglianoIl vicepremier su X assicura di seguire la vicenda dello storico teatro napoletano. Bagnoli, la Procura incontra i comitati dopo l’esposto sui lavori per l’America’s CupUna delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel... Aggiornamenti e notizie su Pubblica foto e video intimi della ex... Temi più discussi: Chi è la prof pedofila arrestata con il compagno giornalista: insegna in un liceo. Foto della figlia e delle nipotine scambiate via chat; Sciacca si insedia alla guida del Tribunale di Catania Completare gli obiettivi del Pnrr; Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEO; VIDEO | Le rose spezzate, al Tribunale la mostra sui magistrati uccisi da mafia e terrorismo. Catania, pubblica foto intime della ex: 31enne indagato per ‘revenge porn’La Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di anni 31 indagato per diffusione illecita di immagini ... affaritaliani.it Catania, scattava di nascosto foto ad alunne minorenni e le modificava con l’AI per denudarle: arrestato un bidelloA Catania arrestato un collaboratore scolastico per detenzione di materiale pedopornografico. Trovate anche foto di alunne modificate con AI ... affaritaliani.it La sua posizione sarà vagliata dalla Procura di Catania dopo il deposito della relazione delle Fiamme gialle. x.com La sua posizione sarà vagliata dalla Procura di Catania dopo il deposito della relazione delle Fiamme gialle. - facebook.com facebook