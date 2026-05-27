Raffadali il debutto di Ida Cuffaro tra l' abbraccio del mercato e l' eredità di famiglia | Continuità e umiltà ecco le lezioni di Silvio e Totò

Notizia in breve

A Raffadali, Ida Cuffaro ha iniziato il suo incarico incontrando i dirigenti degli uffici comunali, la Consulta giovanile e un'associazione che gestirà il centro di aggregazione. Ha indicato come principi fondamentali la continuità e l’umiltà, facendo riferimento all’eredità familiare. La sua prima giornata è stata dedicata a incontri istituzionali e a definire le attività future del centro di aggregazione.