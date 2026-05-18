La corsa alla fascia tricolore | le priorità del candidato sindaco di Raffadali Ida Cuffaro

In vista delle elezioni amministrative di maggio, si avvicinano le votazioni per scegliere il nuovo sindaco di Raffadali. La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato due dei tre candidati in corsa: Ida Cuffaro, sostenuta da una lista civica, e Sabrina Mangione, rappresentante del Partito Democratico. Entrambe hanno presentato i loro programmi e le priorità per il comune, mentre si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto il 24 e 25 maggio.

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