La corsa alla fascia tricolore | le priorità del candidato sindaco di Raffadali Ida Cuffaro
In vista delle elezioni amministrative di maggio, si avvicinano le votazioni per scegliere il nuovo sindaco di Raffadali. La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato due dei tre candidati in corsa: Ida Cuffaro, sostenuta da una lista civica, e Sabrina Mangione, rappresentante del Partito Democratico. Entrambe hanno presentato i loro programmi e le priorità per il comune, mentre si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto il 24 e 25 maggio.
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato due dei tre candidati a sindaco di Raffadali: Ida Cuffaro, sostenuta dalla lista civica Raffadali dalla vostra parte-Ida Cuffaro Sindaco e Sabrina Mangione espressione del Partito democratico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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