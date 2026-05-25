A Raffadali continua la dinastia dei Cuffaro al fratello di Totò subentra la nipote Ida | è lei la nuova sindaca

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Raffadali, la carica di sindaco passa dalla famiglia Cuffaro alla nipote di Totò Cuffaro, Ida. Dopo il fratello, che ha ricoperto il ruolo, ora è la volta di Ida a essere eletta alla guida del comune. La successione avviene all’interno della stessa famiglia, mantenendo la presenza politica dei Cuffaro nel municipio. La nomina si è concretizzata con il risultato delle elezioni comunali.

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Prima il fratello, adesso la nipote. Il nome dei Cuffaro continua a sventolare sul Comune di Raffadali. Dopo le due sindacature di Silvio (fratello dell’ex governatore) diventa prima cittadina la nipote Ida Cuffaro. La 27enne, a scrutinio non ancora concluso, ha già iniziato i festeggiamenti mentre il suo risultato si aggira attorno all’ 80% delle preferenze. Quella che un tempo era la roccaforte del Pci in provincia di Agrigento, conferma ormai da anni di essere un feudo dei Cuffaro e dello scudo crociato. “Sono felicissima, ce lo aspettavamo, avevamo avuto dei sentori durante la campagna elettorale, ma al momento i dati sono sorprendenti. Aspettiamo fino alla fine l’esito dello scrutinio, ma sono veramente soddisfatta”, ha commentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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