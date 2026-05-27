Raccontare leggere scambiare i libri del cuore | è tempo di Bookiamoci

Da forlitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due serate dedicate ai libri si sono svolte nel centro storico, organizzate dai Pirati della Cultura presso Eventi Caffè. Durante gli incontri, i partecipanti hanno condiviso storie, letto brani e scambiato libri del cuore. L'iniziativa si svolge ogni mercoledì sera e mira a creare un momento di incontro tra appassionati, con l’obiettivo di promuovere la lettura e lo scambio di libri.

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I Pirati della Cultura tornano ad Eventi Caffè per i mercoledì sera del centro storico con due appuntamenti dedicati ai libri, ma non solo: Bookiamoci è un momento di incontro per raccontare, leggere, scambiare i libri del cuore; “perché da sempre il libro è la macchina del tempo più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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