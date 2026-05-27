Raccontare leggere scambiare i libri del cuore | è tempo di Bookiamoci

Notizia in breve

Due serate dedicate ai libri si sono svolte nel centro storico, organizzate dai Pirati della Cultura presso Eventi Caffè. Durante gli incontri, i partecipanti hanno condiviso storie, letto brani e scambiato libri del cuore. L'iniziativa si svolge ogni mercoledì sera e mira a creare un momento di incontro tra appassionati, con l’obiettivo di promuovere la lettura e lo scambio di libri.