francesco petrarca e i libri greci che non sapeva leggere

Francesco Petrarca è spesso ricordato come il poeta dell’Umanismo, ma c’è un aspetto meno noto della sua vita: si trovava spesso circondato da libri greci che non poteva comprendere. Nonostante la passione per la cultura classica, non imparò mai la lingua greca, e molti testi rimanevano inaccessibili a lui. Questa immagine di un uomo immerso in libri incomprensibili accompagna la sua figura.

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