raccontare la bellezza al museo del tessuto

Un’impresa ha donato 100mila euro al Museo del Tessuto per finanziare mostre e programmi educativi. La somma sarà destinata alla ristrutturazione di spazi espositivi e all’acquisto di nuove attrezzature. L’ente culturale ha annunciato che i fondi serviranno anche a sviluppare attività rivolte alle scuole e alla comunità locale. La donazione è stata ufficializzata con una cerimonia alla presenza di rappresentanti aziendali e istituzionali.

Che cosa significa oggi per un’impresa investire in cultura? In che modo il mecenatismo può arricchire l’identità di un brand e consolidarne la reputazione sul mercato? Per rispondere a queste domande, il Museo del Tessuto con l’agenzia di comunicazione Hubic organizza domani alle 18 l’incontro Raccontare la bellezza, strategie di comunicazione per i Textile Lovers e le aziende che vogliono investire in cultura. "Il Museo del Tessuto non è solo un luogo di conservazione, ma un partner dinamico per le imprese del territorio – dice il direttore del museo, Filippo Guarini (foto) –. Con questo incontro vogliamo offrire non solo ispirazione, ma strumenti pratici affinché l’investimento in cultura diventi un valore distintivo, capace di consolidare il rapporto con la comunità locale e con i propri stakeholder". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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