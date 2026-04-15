Filippo Polidori, conosciuto come ‘food guru’, si dedica alla promozione di cibo e musica come simboli di affetto e connessione. In un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di condividere la propria cultura attraverso queste passioni. Ha anche affermato che bisogna raccontare con sincerità la propria bellezza, in modo autentico e diretto. La sua attività si concentra sulla valorizzazione di questi elementi come strumenti di comunicazione e identità.

Per molti è noto soprattutto come ‘food guru’, ma Filippo Polidori, esperto di comunicazione, tra i primi a costruire una narrazione intorno al cibo e al vino rivolta al digitale, è anche molto altro: fra le sue ‘intuizioni’ più recenti i food truck sperimentati al Jova Summer Party, che raccontano i territori come sequenza di materie prime, gli chef in azione quasi fossero dj set, su console culinarie che davano forma ad hamburger e tortellini. “Quello tra cibo e vino è un connubio indissolubile– ha spiegato all’interno di Cantina QN –: il cibo non è più un riempitivo, ma un’esperienza. Coniugare il cibo alla musica, ad esempio, è un gesto d’amore, che va oltre le categorie che hanno spesso imprigionato il mondo del food, quali stelle e altre classificazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Polidori: “Cibo e musica, gesto d’amore. Dobbiamo raccontare la nostra bellezza”

Il food guru Filippo Polidori a Vinitaly 2026: “Cibo e musica, incontro d’amore. Dobbiamo essere 'meglio' italiani"Per tutti è un food guru, lui ama considerarsi qualcuno che sa cogliere al meglio il connubio tra vino e buon cibo.

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