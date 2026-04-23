Alaïa Balenciaga Ultime occasioni al Museo Tessuto

Al Museo Tessuto si stanno per chiudere le esposizioni dedicate ad Alaïa e Balenciaga, due stilisti considerati scultori della forma. La mostra, che ha attirato un grande numero di visitatori, rimarrà aperta fino al 3 maggio. Sono gli ultimi giorni per ammirare le creazioni e i capi di questi due importanti designer della moda.

Ultimi giorni per visitare la bella mostra Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga. Scultori della forma, che al Museo del Tessuto ha già battuto record di presenze e resterà aperta fino al 3 maggio. Vale davvero la pena ammirare la bellezza di questi abiti capolavoro, 25 per ognuno dei due stilisti, la perfezione delle forme, lo splendore dei tessuti, l’originalità delle creazioni, la cura di ogni dettaglio, in un confronto al di fuori del tempo. Balenciaga è un grande innovatore di forme e creatore di architetture da indossare, Alaïa avvolge e scolpisce il corpo come se fosse una seconda pelle. In mostra anche il docufilm sulla vita e il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alaïa, Balenciaga. Ultime occasioni al Museo Tessuto Notizie correlate Modello Museo Tessuto. Con Alaïa e Balenciaga numeri già da record. E preziose sinergieEntrano sapendo più del genio di Balenciaga ed escono felicemente colpiti anche dal talento di Alaïa, meno conosciuto. Leggi anche: Balenciaga Abito Mini: Analisi prezzo, tessuto e vestibilità Aggiornamenti e contenuti dedicati Alaïa e Balenciaga. Maestri del Novecento al Museo del TessutoSarà un omaggio alla grande moda internazionale e a due maestri della sartoria del Novecento la mostra che il Museo del Tessuto si prepara ad accogliere per celebrare i cinquant’anni della sua ... lanazione.it Balenciaga e Alaia in mostra al museo del Tessuto di PratoLa Fondazione Museo del Tessuto di Prato, in occasione del suo 50/o anniversario, ospiterà la mostra 'Alaïa e Balenciaga. Scultori di forma', un progetto espositivo che mette a confronto la creatività ... ansa.it