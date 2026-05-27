Raccolta rifiuti Vignali e Aiello | I numeri confermano criticità diffuse oltre 3mila segnalazioni di disservizi
Sono state registrate oltre 3.000 segnalazioni di disservizi nel sistema di raccolta rifiuti. Le segnalazioni dei cittadini evidenziano numerose criticità nella gestione del servizio, secondo quanto dichiarato da alcuni rappresentanti. La quantità di segnalazioni indica che i problemi persistono e coinvolgono diverse aree. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o soluzioni in corso.
“Le segnalazioni dei cittadini raccontano una situazione che continua a presentare troppe criticità nella gestione del sistema di raccolta rifiuti. I numeri emersi attraverso l’applicativo Comuni-Chiamo mostrano chiaramente come il problema non sia episodico, ma strutturale e diffuso in diversi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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