Raccolta rifiuti Vignali e Aiello | I numeri confermano criticità diffuse oltre 3mila segnalazioni di disservizi

Notizia in breve

Sono state registrate oltre 3.000 segnalazioni di disservizi nel sistema di raccolta rifiuti. Le segnalazioni dei cittadini evidenziano numerose criticità nella gestione del servizio, secondo quanto dichiarato da alcuni rappresentanti. La quantità di segnalazioni indica che i problemi persistono e coinvolgono diverse aree. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o soluzioni in corso.