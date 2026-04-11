Disservizi nella raccolta rifiuti a Misano Adriatico

Da diverse settimane, residenti e visitatori di Misano Adriatico segnalano problemi nella raccolta dei rifiuti. Le difficoltà si ripetono con frequenza crescente, causando accumuli di spazzatura nelle strade e nelle aree pubbliche. Le segnalazioni indicano che il servizio di raccolta non viene svolto regolarmente, con cumuli di rifiuti che si moltiplicano e creano disagio. La situazione sta diventando un punto di attenzione per la comunità locale.

Scrivo per segnalare un disservizio ormai ricorrente e sempre più grave relativo alla raccolta dei rifiuti nella zona di Misano Adriatico. Negli ultimi periodi il servizio non viene effettuato con regolarità secondo il calendario previsto, lasciando i rifiuti esposti davanti alle abitazioni ben. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a portaA causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta...