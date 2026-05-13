Rifiuti abbandonati in via Fiume | Nonostante le oltre 300 segnalazioni il degrado rimane una costante

Un lettore ha segnalato che, nonostante oltre 300 denunce, la situazione dei rifiuti abbandonati in via Fiume rimane invariata. Lamenta che il degrado sia diventato una presenza quotidiana nella zona, rendendo difficile l’accesso e il mantenimento di un ambiente decoroso. La segnalazione evidenzia come i problemi di gestione dei rifiuti persistano nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità competenti.

Diamo spazio alla segnalazione che arriva da un nostro lettore: Non avrei mai voluto che il "Rifiutologo" diventasse il mio hobby principale, ma da quando ho acquistato casa in zona via Fiume, il degrado è diventato l'unico panorama costante. Dal 2022 a oggi ho inviato circa 300 segnalazioni e ho.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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