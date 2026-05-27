Raccolta mozziconi & Co | a Novara un’iniziativa per ripulire il centro cittadino

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 29 maggio alle 9:45 si svolgerà in piazza Puccini a Novara l’evento “Raccolta mozziconi & Co”. L’iniziativa, promossa da tre associazioni locali e con il patrocinio di enti pubblici, mira a ripulire il centro cittadino dai rifiuti di sigarette e altri materiali. Partecipano volontari e cittadini interessati a contribuire alla pulizia urbana. L’evento si inserisce in un progetto di sensibilizzazione ambientale nella zona centrale della città.

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Giovedì 29 maggio alle ore 9,45 in piazza Puccini a Novara si terrà l’iniziativa “Raccolta mozziconi & Co”, promossa da Novara Green, dal circolo Legambiente Il Pioppo e dalla Lilt Novara, con il patrocinio di Asl Novara e Assa.Con il supporto dei giovani volontari, i partecipanti si occuperanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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