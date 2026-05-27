Raccolta mozziconi & Co | a Novara un’iniziativa per ripulire il centro cittadino

Notizia in breve

Giovedì 29 maggio alle 9:45 si svolgerà in piazza Puccini a Novara l’evento “Raccolta mozziconi & Co”. L’iniziativa, promossa da tre associazioni locali e con il patrocinio di enti pubblici, mira a ripulire il centro cittadino dai rifiuti di sigarette e altri materiali. Partecipano volontari e cittadini interessati a contribuire alla pulizia urbana. L’evento si inserisce in un progetto di sensibilizzazione ambientale nella zona centrale della città.