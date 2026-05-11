Il titolare del negozio di bubble tea in campo per ripulire la città | Ma quanti mozziconi…
Un giovane imprenditore di Ravenna ha deciso di dedicarsi alla pulizia della città, raccogliendo mozziconi di sigaretta tra i sampietrini. Dopo aver gestito un negozio di bubble tea, si è messo in prima persona a rimuovere i rifiuti lasciati dai passanti. La scena si è svolta di domenica, con il ragazzo che indossava i guanti e si dedicava alla riqualificazione delle strade.
C’è un’immagine che racconta la domenica di Ravenna meglio di qualunque cartolina: quella di un giovane imprenditore che, smessi i panni dietro il bancone del suo locale, indossa i guanti per raccogliere mozziconi tra i sampietrini. Zhou You, titolare di Confu Bubble Tea, ha deciso di trasformare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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