Il titolare del negozio di bubble tea in campo per ripulire la città | Ma quanti mozziconi…

Un giovane imprenditore di Ravenna ha deciso di dedicarsi alla pulizia della città, raccogliendo mozziconi di sigaretta tra i sampietrini. Dopo aver gestito un negozio di bubble tea, si è messo in prima persona a rimuovere i rifiuti lasciati dai passanti. La scena si è svolta di domenica, con il ragazzo che indossava i guanti e si dedicava alla riqualificazione delle strade.

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