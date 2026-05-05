A scuola si insegna la raccolta differenziata di qualità con il progetto Carta Canta

A scuola è in corso il progetto “Carta Canta”, dedicato all’insegnamento della raccolta differenziata di qualità. Questo intervento mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza di differenziare correttamente i rifiuti e a promuovere comportamenti più responsabili. La raccolta differenziata rappresenta il primo passo verso un ambiente più pulito e sostenibile, un obiettivo che si sta cercando di raggiungere attraverso iniziative educative come questa.

La raccolta differenziata è il primo passo verso un mondo più pulito e sostenibile. Questo è ormai un assioma che ci accompagna quotidianamente e che stiamo imparando a mettere in pratica sempre meglio e in maniera più corretta. Differenziare in modo corretto è infatti fondamentale per favorire i.🔗 Leggi su Romatoday.it

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