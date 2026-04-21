La differenziata porta a porta avanza fino alla Noce ma un terzo dei palermitani resterà senza | ecco perché
A Palermo, il servizio di raccolta differenziata porta a porta si estende fino alla zona della Noce, ma circa un terzo dei residenti non potrà usufruirne. La causa principale risiede nella mancanza di infrastrutture o di autorizzazioni necessarie per estendere il servizio. Non sono previsti cambiamenti nel breve termine, lasciando molti abitanti senza questa modalità di raccolta. La situazione evidenzia le difficoltà di ampliamento del sistema di gestione dei rifiuti in alcune aree della città.
La tavola si apparecchia con quel che si ha, ma in questo caso la coperta - o meglio la tovaglia - rimane corta. La raccolta differenziata porta a porta avanzerà ancora in città, arrivando in quella parte della Noce ancora non servita. Ma dalla conferenza stampa in cui la Rap, dalla sede di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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