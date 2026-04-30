La Noce si prepara alla differenziata porta a porta al via gli incontri pubblici e la consegna dei kit

La Noce si appresta a introdurre la raccolta differenziata porta a porta, che dovrebbe partire venerdì 29 maggio 2026. Sono stati organizzati incontri pubblici per informare i cittadini e sono stati distribuiti i kit necessari per la corretta separazione dei rifiuti. La fase preparatoria coinvolge le autorità locali e la comunità, con l’obiettivo di avviare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

La Noce si prepara all'avvio della raccolta differenziata porta a porta previsto per venerdì 29 maggio 2026. In questi giorni nel quartiere è iniziata la consegna a domicilio dei kit (mastelli, sacchi e materiale informativo) e ieri nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù si è svolto un incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La differenziata porta a porta avanza fino alla Noce, ma un terzo dei palermitani resterà senza: ecco perchéLa tavola si apparecchia con quel che si ha, ma in questo caso la coperta - o meglio la tovaglia - rimane corta. Al via la consegna dei sacchetti anti-alluvione: oltre 600 già distribuiti dai volontari porta a portaHanno preso il via questo fine settimana le consegne a domicilio dei sacchetti autoespandenti acquistati dal Comune di Forlì con le risorse residue... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Un Club Sandwich che parla: la mela cotogna si fa protagonista a Codognè; La cuoca di una storica osteria di Modena mostra in questo video come fare i tortellini; 30 aree ex industriali da recuperare: la giunta Salis prepara la delibera; 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità. una cucina in legno color noce, è meglio riverniciarla o cambiare le ante - facebook.com facebook