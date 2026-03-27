Bergomi | C’è un Milan con e senza Rabiot sposta davvero tanto Il parere su Allegri | PM

Dopo la conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026, Giuseppe Bergomi ha commentato l’impatto di Rabiot sul Milan, sottolineando come la presenza o l’assenza del giocatore influisca notevolmente sulle prestazioni della squadra. Ha anche espresso un parere su Allegri, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle sue dichiarazioni. La discussione si è concentrata sui cambiamenti tattici e sulle differenze di rendimento con e senza Rabiot.

"Cosa dobbiamo aspettarci da queste ultime giornate? Non lo so ti dico la verità. E' tutto aperto vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente. Se vedo il calendario il Napoli le può vincere tutte. Ha il Milan in casa e la trasferta a Como". Dopo la conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Giuseppe Bergomi (qui le parole di Legrottaglie). L'ex difensore dell'Inter ha parlato anche della corsa Scudetto e del Milan. Ecco le sue parole in merito dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi (tutte le parole nel video caricato sul sito). "Se dovessi costruire una squadra per la Serie A punterei su centrocampisti fisici come i McTominay, gli Anguissa, i Rabiot che poi dominano su tutto il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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