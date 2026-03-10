Lazio-Milan senza lo squalificato Rabiot | il ballottaggio di Allegri per la sua sostituzione

Adrien Rabiot non sarà in campo nella partita tra Lazio e Milan perché è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A dopo aver ricevuto un'ammonizione nel finale del derby contro l’Inter. La sua assenza rappresenta una delle variazioni previste nelle formazioni delle due squadre, che stanno valutando i possibili sostituti per l’incontro. La sfida si giocherà senza il centrocampista francese.

Archiviato, con enorme entusiasmo, il successo nel derby contro l'Inter (1-0), il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa immediatamente con la testa al prossimo impegno di Serie A. Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo stadio 'Olimpico' di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal 2-1 interno 'last minute' di ieri contro il Sassuolo nel 'Monday Night'. Lazio-Milan si è già giocata in questa stagione, lo scorso 4 dicembre 2025, una gara valida per gli ottavi di finale - in partita secca - di Coppa Italia. Hanno vinto i padroni di casa, 1-0, con il colpo di testa di Mattia Zaccagni all'80' sugli sviluppi di un calcio d'angolo.