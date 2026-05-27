Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quindici aziende del territorio hanno partecipato a un laboratorio dedicato all’efficienza in cucina, organizzato con il coinvolgimento di Orogel. L'iniziativa si è concentrata sull’analisi delle tecniche e delle soluzioni adottate dall’azienda per ottimizzare i processi produttivi e la gestione delle risorse. Durante l’evento, sono stati condivisi metodi e pratiche, con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze tra le imprese presenti.

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Quindici aziende del territorio interessate ad approfondire da vicino il mondo Orogel, la sua filiera produttiva e l’attenzione costante verso il territorio e la qualità delle materie prime, hanno preso parte al primo appuntamento di ‘Su misura per te – Laboratorio di efficienza in cucina’, il progetto promosso da Fipe Confcommercio Cesena, Iscom Formazione per le Imprese insieme a Orogel Food Service. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui nuovi bisogni della ristorazione professionale, sempre più orientata verso efficienza, continuità e attenzione alla salute, senza rinunciare alla qualità del prodotto. I... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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