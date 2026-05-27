Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’

Notizia in breve

Quindici aziende del territorio hanno partecipato a un laboratorio dedicato all’efficienza in cucina, organizzato con il coinvolgimento di Orogel. L'iniziativa si è concentrata sull’analisi delle tecniche e delle soluzioni adottate dall’azienda per ottimizzare i processi produttivi e la gestione delle risorse. Durante l’evento, sono stati condivisi metodi e pratiche, con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze tra le imprese presenti.