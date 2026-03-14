Laboratorio di cucina per i ragazzi con disabilità | prosegue il progetto Una Chiave

Il progetto “Una Chiave”, promosso dall’associazione di volontariato Erga Omnes, continua a proporre un laboratorio di cucina gratuito dedicato ai ragazzi con disabilità. Le attività mirano a offrire un’opportunità di socializzazione e crescita personale per i partecipanti, coinvolgendo i giovani in sessioni pratiche di cucina durante le quali possono imparare e condividere esperienze. La iniziativa si svolge regolarmente e coinvolge i ragazzi in diverse sessioni.

Nei giorni scorsi i partecipanti hanno preso parte a un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione della pasta fatta a mano. Un’esperienza pratica e coinvolgente che ha unito manualità, creatività e lavoro di squadra, guidata dai volontari del progetto. «Il progetto “Una Chiave” rappresenta per il territorio un riferimento importante per tanti ragazzi con disabilità e per le loro famiglie – spiega il presidente dell’associazione Pasquale Elia –. Attraverso queste attività vogliamo creare spazi in cui ogni ragazzo possa sentirsi accolto e valorizzato». ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Al... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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