Un ponte tra scuola e solidarietà | la cucina come laboratorio di vita per giovani con autismo

Un progetto innovativo utilizza la cucina come spazio di formazione e riabilitazione per giovani con autismo. Attraverso questa esperienza, i partecipanti imparano competenze pratiche e sviluppano maggiore autonomia, favorendo un percorso di inclusione sociale. La cucina diventa così un ambiente in cui si combinano apprendimenti e momenti di crescita personale, offrendo un collegamento diretto tra il mondo scolastico e le esigenze di supporto quotidiano.

L’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo autonomia e inclusione sociale. È stata questa l’anima del progetto “Sì chef” promosso dal Lions Club del Rubicone in collaborazione con l’Istituto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate A tavola con le Regioni. Studenti protagonisti tra cucina e solidarietàL’istituto alberghiero Malatesta di Rimini torna a mettersi in mostra con una nuova iniziativa che punta insieme su formazione, territorio e raccolta... Nasce la scuola "Tina Anselmi": un laboratorio di democrazia per i giovaniUna scuola diffusa, itinerante, pensata per riportare al centro la cittadinanza attiva, il dialogo e la partecipazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scuola Internazionale di Fisica Nonequilibrium Phenomena – Un ponte tra eccellenza scientifica e nuove generazioni di ricercatori; Un ponte tra le scuole di San Pietro e Oliva un Argentina; Un ponte tra scuola e solidarietà: la cucina come laboratorio di vita per giovani con autismo; Il Canopoleno ha celebrato la Giornata del Mare: un ponte tra banchi di scuola e cultura marinara. Un ponte pedagogico tra la Sardegna e la Romagna: Bertinoro diventa scuola di innovazione per l’infanziaLa delegazione del Sulcis in visita ai poli educativi locali per scoprire i segreti dell'Outdoor Education e della progettazione partecipata ... forli24ore.it Il taccuino digitale: un ponte tra scuola, extra scuola e famigliaNei Centri Educativi Fuoriclasse, spazi educativi in cui si sostengono i bambini ed i ragazzi attraverso attività laboratoriali e di accompagnamento allo studio, la collaborazione tra scuola, extra ... savethechildren.it ARTE • aperta al pubblico l'installazione artistica PONTE, degli architetti Pietropoli curata dall'Avv. Michele Ciolino Ponte è una meditazione sull’intervallo: tra generazioni, tra discipline, tra pensieri. Una dichiarazione di intenti, una postura nei confronti del m - facebook.com facebook Hezbollah attraversa il fiume facilmente e rapidamente, dunque il raid non ha uno scopo militare. La distruzione del ponte è un crimine contro civili e un messaggio ai “caschi blu”. Come a #Gaza, #Israele non vuole testimoni scomodi. x.com