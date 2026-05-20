Un incidente ha coinvolto una turista a Modena, lasciandola gravemente ferita e senza le gambe. Un’infermiera presente sul luogo ha prestato soccorso alla donna, che era rimasta investita da un veicolo. Testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato e di aver visto persone che correvano spaventate in diverse direzioni poco dopo l’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

“Abbiamo sentito un boato dietro le nostre spalle, poi la gente ha iniziato a urlare e a correre a destra e a sinistra”. Viktoriya Prudka stava passeggiando in via Emilia insieme alla figlia Sara, 24 anni, per fare alcuni acquisti quando sabato pomeriggio si è trovata davanti alla scena dell’attacco compiuto da Salim El Koudri, il 31enne che con la sua Citroen C3 ha travolto i passanti nel centro storico di Modena. In pochi istanti la gita madre-figlia si è trasformata in un intervento disperato per salvare la vita di una turista tedesca di 69 anni, investita dall’auto e rimasta mutilata. “Mi sono girata e ho visto una persona a terra e la macchina sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cercava le gambe. Non aveva capito”, l’infermiera che soccorso la turista che ha perso le gambe dopo l’investimento a Modena

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A top female assassin disguised as a doctor. A coworker, young nurse, and CEO all fell for her!

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