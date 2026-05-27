qui segrate per lega e avs niente seggi

A Segrate il Pd è il primo partito, col 19,16%. La Lega, al contrario, resta fuori dal consiglio comunale dopo aver totalizzato solo il 2.63% dei consensi. Fuori anche anche Avs, col 3,07%. È quanto emerge dopo lo scrutinio che ha portato all’elezione a sindaco di Francesco Di Chio, sostenuto dal centrosinistra. Con una vittoria nel segno della continuità, Di Chio, già vicesindaco dell’uscente Paolo Micheli, si è imposto col 54,79% sull’ex sindaco Adriano Alessandrini (41,09%), candidato del centrodestra, e sul civico Luca Sirtori (4,12%). Pur avendo superato la soglia di sbarramento del 3%, la lista di Sirtori, a sua volta, non sarà rappresentata in consiglio perché penalizzata da una ridistribuzione dei seggi legata anche al premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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