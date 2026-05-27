Qui Segrate Per Lega e Avs niente seggi
A Segrate, il Partito Democratico ottiene il 19,16% dei voti, risultando il primo partito. La Lega, invece, conclude le elezioni senza seggi, con appena il 2% dei consensi. Nessun rappresentante leghista entra nel consiglio comunale. La lista Avs non supera la soglia per ottenere seggi. La composizione finale dell’assemblea comunale vede il Pd come forza più forte, mentre Lega e Avs restano escluse.
A Segrate il Pd è il primo partito, col 19,16%. La Lega, al contrario, resta fuori dal consiglio comunale dopo aver totalizzato solo il 2.63% dei consensi. Fuori anche anche Avs, col 3,07%. È quanto emerge dopo lo scrutinio che ha portato all’elezione a sindaco di Francesco Di Chio, sostenuto dal centrosinistra. Con una vittoria nel segno della continuità, Di Chio, già vicesindaco dell’uscente Paolo Micheli, si è imposto col 54,79% sull’ex sindaco Adriano Alessandrini (41,09%), candidato del centrodestra, e sul civico Luca Sirtori (4,12%). Pur avendo superato la soglia di sbarramento del 3%, la lista di Sirtori, a sua volta, non sarà rappresentata in consiglio perché penalizzata da una ridistribuzione dei seggi legata anche al premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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