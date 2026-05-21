Verso i seggi Avs chiude la campagna elettorale con un incontro aperto ai cittadini
Venerdì 22 maggio alle 17.30, in piazza Lillo Lona a Spirito Santo, si terrà l'ultimo evento della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra, che ha deciso di concludere con un incontro aperto a tutti i cittadini. L’appuntamento si svolge in un luogo pubblico, con l’obiettivo di raccogliere le opinioni e le domande della gente prima del voto. La partecipazione è libera e rappresenta l’occasione per ascoltare direttamente le proposte del movimento.
Venerdì 22 maggio, alle ore 17.30, in piazza Lillo Lona a Spirito Santo, Alleanza Verdi Sinistra chiude la campagna elettorale con un incontro aperto alla cittadinanza.Intervengono al dibattito il segretario provinciale Demetrio Delfino, la candidata Emmanuela Marcianò, con la presenza di Mimmo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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