Verso i seggi Avs chiude la campagna elettorale con un incontro aperto ai cittadini

Venerdì 22 maggio alle 17.30, in piazza Lillo Lona a Spirito Santo, si terrà l'ultimo evento della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra, che ha deciso di concludere con un incontro aperto a tutti i cittadini. L’appuntamento si svolge in un luogo pubblico, con l’obiettivo di raccogliere le opinioni e le domande della gente prima del voto. La partecipazione è libera e rappresenta l’occasione per ascoltare direttamente le proposte del movimento.

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