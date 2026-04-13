A Lecco il caso dell' imam che non esiste | scontro a tutto campo tra Lega e AVS
A Lecco si è acceso un dibattito tra la Lega e l’AVS riguardo a un imam di cui si è scoperto non esistere. La vicenda ha scatenato confronti pubblici e dichiarazioni contrapposte, trasformando la giornata in un momento di forte tensione politica. Le polemiche sono nate nel contesto delle campagne elettorali, che sono diventate più vivaci e meno pacate. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali, con diverse prese di posizione da parte delle parti coinvolte.
Domenica di passione politica a Lecco, una di quelle giornate in cui la campagna elettorale perde ogni residuo di flemma primaverile e si trasforma in qualcosa di più acceso. Due comunicati, due versioni della stessa storia, due visioni della città che non potrebbero essere più distanti. Da un.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso “remigrazione”Roma, 30 gennaio 2026 – Per un paio d’ore la Lega si concede il lusso di fermare il tempo.