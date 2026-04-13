A Lecco il caso dell' imam che non esiste | scontro a tutto campo tra Lega e AVS

A Lecco si è acceso un dibattito tra la Lega e l’AVS riguardo a un imam di cui si è scoperto non esistere. La vicenda ha scatenato confronti pubblici e dichiarazioni contrapposte, trasformando la giornata in un momento di forte tensione politica. Le polemiche sono nate nel contesto delle campagne elettorali, che sono diventate più vivaci e meno pacate. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali, con diverse prese di posizione da parte delle parti coinvolte.