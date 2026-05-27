Il 27 maggio, si è sottolineato che la salute delle donne rappresenta una priorità clinica e una risorsa strategica per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e lo sviluppo della medicina futura. L’attenzione si concentra sulla promozione di iniziative dedicate alla medicina di genere, coinvolgendo istituzioni ed esperti nel rilanciare questa area di intervento. La discussione evidenzia come la cura e la prevenzione rivolte alle donne siano fondamentali per il sistema sanitario nel suo complesso.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - La salute della donna non è solo una priorità clinica, ma una leva strategica per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e per la medicina del futuro. E' questo il messaggio al centro dell'evento 'Qui, per la salute di ogni donna' - promosso da Organon Italia oggi a Roma - che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e della medicina generale per confrontarsi sulle trasformazioni demografiche ed epidemiologiche in atto e promuovere un nuovo approccio alla salute della donna. A guidare i lavori nel corso dell'intera giornata il giornalista Gianluca Semprini. Per tutto il giorno un serrato confronto tra istituzioni, clinici ed esperti sui cambiamenti che stanno ridefinendo i bisogni di salute delle donne del nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Qui, per la salute di ogni donna', istituzioni ed esperti rilanciano la medicina di genere

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Istituzioni e comportamento... in diretta con la giornalista Emilia Urso Anfuso

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