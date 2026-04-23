In occasione della Giornata della Salute della Donna, un'azienda farmaceutica ha annunciato il proprio impegno nello sviluppo di approcci medici più mirati alle esigenze di genere, in particolare nel trattamento delle malattie croniche. La notizia arriva in un momento in cui l'attenzione alla medicina di genere sta crescendo nel settore sanitario, con l'obiettivo di migliorare le terapie e la cura delle pazienti.

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Promuovere una medicina sempre più attenta alle differenze di genere, capace di rispondere ai bisogni specifici delle donne e di accompagnarle lungo tutto il percorso di cura: è la sfida al centro della Giornata nazionale della salute della donna, che si è celebrata il 22 aprile, che richiama l'attenzione su un ambito in cui persistono ancora importanti lacune, soprattutto nella gestione delle patologie croniche. In linea con queste esigenze Ucb, in una nota, ribadisce il proprio impegno nel promuovere un'innovazione sanitaria inclusiva, che tenga conto delle specificità femminili lungo tutto l'arco della vita, in particolare per le malattie croniche e reumatologiche.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata salute donna, impegno Ucb su medicina di genere in cronicità

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