Salute della donna e medicina di genere | torna l’Open Week dell’Inrca di Ancona

Dal 21 aprile 2026, nelle Marche si svolge la nuova edizione dell’Open Week dedicata alla salute della donna, promossa dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. L’evento si focalizza su prevenzione, diagnosi precoce e medicina di genere, coinvolgendo diverse strutture e professionisti del settore. Questa iniziativa offre l’opportunità di approfondire temi legati alla cura e alla tutela della salute femminile attraverso incontri e attività informative.

Ancona, 21 aprile 2026 - Prevenzione, diagnosi precoce e medicina di genere tornano protagonisti nelle Marche con la nuova edizione dell’Open Week sulla salute della donna, l’iniziativa promossa dall’Inrca (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Da domani, mercoledì 22 aprile, fino a martedì 28 aprile, i presidi dell'Istituto offriranno un fitto calendario di visite, esami e screening gratuiti, pensati per intercettare i bisogni di salute della popolazione femminile, con un’attenzione particolare alle donne che hanno superato i 50 anni. L’iniziativa mira a consolidare la cultura della prevenzione e a facilitare l’accesso ai servizi, con prenotazioni attive tramite Urp e senza costi per le utenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salute della donna e medicina di genere: torna l’Open Week dell’Inrca di Ancona Notizie correlate Leggi anche: Open Week sulla salute della donna al Fatebenefratelli “Buon Consiglio” di Napoli Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile; Giornata salute della donna: le iniziative all’ospedale di Rovereto; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna; Dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della Donna. Dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della DonnaDal 22 al 29 aprile si terrà in tutta Italia Open Week Salute Donna, la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione al femminile e promossa da Fondazione Onda. (AN ... ansa.it Salute della Donna: il 22 e il 24 aprile consulenze telefoniche all'ospedale Sant'Anna di TorinoUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della don ... torinoggi.it Buongiorno ,qualcuno che ha fatto domande al ministero della salute facebook Il nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino rappresenta un'opera fondamentale per il nostro territorio. Dettagli e analisi dei dati nel comunicato stampa integrale sul nostro sito: omceo-to.it/areastampa/par… x.com