Istituzioni ed esperti hanno promosso un nuovo approccio di genere nella cura della salute femminile. L’obiettivo è integrare le specificità delle donne nelle pratiche cliniche e nelle politiche sanitarie. La strategia mira a migliorare la qualità delle cure e a rendere il sistema sanitario più sostenibile. La proposta riguarda l’intera organizzazione del servizio e la formazione del personale sanitario. La campagna si intitola “Qui, per la salute di ogni donna”.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - La salute della donna non è solo una priorità clinica, ma una leva strategica per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e per la medicina del futuro. E' questo il messaggio al centro dell'evento 'Qui, per la salute di ogni donna' - promosso da Organon Italia oggi a Roma - che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e della medicina generale per confrontarsi sulle trasformazioni demografiche ed epidemiologiche in atto e promuovere un nuovo approccio alla salute della donna. A guidare i lavori nel corso dell'intera giornata il giornalista Gianluca Semprini. Per tutto il giorno un serrato confronto tra istituzioni, clinici ed esperti sui cambiamenti che stanno ridefinendo i bisogni di salute delle donne del nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Qui, per la salute di ogni donna', istituzioni ed esperti rilanciano approccio di genere nella cura

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