Qui il punto di riferimento del calzaturiero
La Camera di Commercio della Romagna ha effettuato una visita istituzionale nel settore calzaturiero locale. L’obiettivo era conoscere e valorizzare le aziende che operano in questo comparto. La visita ha coinvolto rappresentanti dell’ente e aziende del settore. Durante l’iniziativa sono stati approfonditi aspetti legati alla produzione e alle eccellenze del territorio. La visita si inserisce in un percorso di confronto per promuovere le attività imprenditoriali del settore calzaturiero.
Visita istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, per scoprire e valorizzare le eccellenze produttive che compongono il dinamico tessuto imprenditoriale del territorio. L’ultima tappa alla Fam Industries srl a San Mauro Pascoli, cuore pulsante di una realtà produttiva d’eccellenza che da settant’anni rappresenta il simbolo del luxury made in Italy nel settore calzaturiero. Il presidente Carlo Battistini, Fabrizio Schiavoni, segretario generale e Maria Giovanna Briganti, vicesegretaria generale dell’ente camerale, insieme a Moris Guidi sindaco del Comune di San Mauro Pascoli e alla vicesindaca Stefania Presti, hanno incontrato Massimo Bonini, alla guida dell’omonimo gruppo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Elkin NC Town Walk Through And BBQ Review
Notizie e thread social correlati
Una legge per il distretto calzaturiero di Parabiago: “Zes unica anche qui per il rilancio”È stata presentata una proposta di legge che riguarda il distretto calzaturiero di Parabiago, situato nella provincia di Milano.
Malattie del Metabolismo: Modena punto di riferimento per le diagnosi e il trattamento delle dislipidemieL’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha avviato un centro specializzato nel settore delle malattie metaboliche, con particolare attenzione...
Temi più discussi: Qui il punto di riferimento del calzaturiero; Coach Ramagli: Grande equilibrio tra le squadre, vincere qui non era facile.; Sotto il centro storico una Piacenza mai vista: Qui la caverna più importante che abbiamo trovato; Il Natale amaro di Pedro Almodóvar.
Qui il punto di riferimento del calzaturieroVisita istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, per scoprire e valorizzare le eccellenze produttive che compongono il dinamico tessuto imprenditoriale del territorio. L’ultima tappa alla ... ilrestodelcarlino.it
[PBP] Iraola è in pole position, ma ha bisogno di essere convinto a lasciare il Regno Unito. Il direttore sportivo sta diventando favorevole all'idea di un candidato straniero. Le discussioni riguardanti il CEO sono in corso, ma anche qui l'idea di un candidato stra reddit
Molise WOW. Dennis Korn · Fly. @ticonsigliounborgo qui nel Borgo Antico di Termoli c’è un punto in cui il tempo sembra rallentare. Davanti agli occhi si apre il mare, con i suoi colori profondi, il profilo della costa e i trabocchi: antiche macchine da pesca sos facebook
La frase chiave sul rapporto e sul futuro di Spalletti-Comolli è quel DIVENTA FONDAMENTALE IL FATTO CHE IO VOGLIO PARTECIPARE ALLA CREAZIONE DELLA FUTURA SQUADRA DELLA JUVENTUS È tutto qui. Vediamo se troveranno un punto di in x.com
Il nuovo oratorio di Lecco apre le porte ai giovani: Qui c’è un punto di riferimentoIn attesa dell’inaugurazione del 17 giugno, la comunità ha cominciato a vivere i nuovi spazi Questo oratorio vuol essere una nuova piazza nella città. Adesso tocca a noi abitare questo luogo e farlo ... msn.com