qui il punto di riferimento del calzaturiero

Notizia in breve

La Camera di Commercio della Romagna ha effettuato una visita istituzionale nel settore calzaturiero locale. L’obiettivo era conoscere e valorizzare le aziende che operano in questo comparto. La visita ha coinvolto rappresentanti dell’ente e aziende del settore. Durante l’iniziativa sono stati approfonditi aspetti legati alla produzione e alle eccellenze del territorio. La visita si inserisce in un percorso di confronto per promuovere le attività imprenditoriali del settore calzaturiero.