Qui il punto di riferimento del calzaturiero

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera di Commercio della Romagna ha effettuato una visita istituzionale nel settore calzaturiero locale. L’obiettivo era conoscere e valorizzare le aziende che operano in questo comparto. La visita ha coinvolto rappresentanti dell’ente e aziende del settore. Durante l’iniziativa sono stati approfonditi aspetti legati alla produzione e alle eccellenze del territorio. La visita si inserisce in un percorso di confronto per promuovere le attività imprenditoriali del settore calzaturiero.

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Visita istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, per scoprire e valorizzare le eccellenze produttive che compongono il dinamico tessuto imprenditoriale del territorio. L’ultima tappa alla Fam Industries srl a San Mauro Pascoli, cuore pulsante di una realtà produttiva d’eccellenza che da settant’anni rappresenta il simbolo del luxury made in Italy nel settore calzaturiero. Il presidente Carlo Battistini, Fabrizio Schiavoni, segretario generale e Maria Giovanna Briganti, vicesegretaria generale dell’ente camerale, insieme a Moris Guidi sindaco del Comune di San Mauro Pascoli e alla vicesindaca Stefania Presti, hanno incontrato Massimo Bonini, alla guida dell’omonimo gruppo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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